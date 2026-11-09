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|Profitabler Prosus-Einstieg?
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09.11.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Prosus-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prosus-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit Prosus-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 58.95 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.964 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 637.07 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 06.11.2026 auf 37.56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36.29 Prozent.
Der Börsenwert von Prosus belief sich jüngst auf 82.03 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Zum Börsendebüt des Prosus-Papiers wurde der Erstkurs mit 76.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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