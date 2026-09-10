Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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10.09.2026 15:18:25
Porsche vz Overweight
Porsche vz.
42.22 CHF 0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die nun vollzogene Trennung von Bugatti und Rimac passe zum Bestreben der Familien Porsche und Piech, den Sportwagenbauer an geringere Nachfrage nach Luxus-Elektroautos und schwächere Absatzdynamik in China anzupassen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 11:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44.65 €
|
Abst. Kursziel*:
11.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.06%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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