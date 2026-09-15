Porsche vz. 42.66 CHF 0.82% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG in einer Branchenstudie von 43 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil setzt in der Branche auf Volkswagen und neu auch BMW, wie er am Dienstag schrieb. Für die Volkswagen-Sportwagentochter Porsche werde auch 2027 ein Übergangsjahr./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.