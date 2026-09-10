Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Sportwagenbauer Porsche AG geht Analyst Jose Asumendi optimistisch in den Kapitalmarkttag Anfang Oktober. Er rechnet mit einem Fünfjahres-Finanzplan und ermutigender Klarheit hinsichtlich der Antriebs- und Modellstrategie. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das zweite Halbjahr liegt Asumendi etwa 7 Prozent über dem Konsens./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
09.09.26
|EQS-News: Porsche completes sale of its stakes in Bugatti Rimac and Rimac Group (EQS Group)
|
09.09.26
|EQS-News: Porsche vollzieht Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group (EQS Group)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|11:41
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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