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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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02.10.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagnachmittag im Aufwind

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 43,28 EUR.

Porsche vz.
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Um 16:28 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,28 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'276 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 43,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 183'098 Stück.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 17,70 Prozent wieder erreichen.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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