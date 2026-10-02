|Rohstoffe aktuell
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02.10.2026 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagabend
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
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Am Freitagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,94 Prozent auf 4.139,64 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.178,86 US-Dollar).
Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,97 Prozent auf 60,28 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 60,87 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,20 Prozent auf 1.693,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.714,00 US-Dollar.
Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,43 Prozent auf 1.170,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.175,00 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Ölpreis (Brent) kaum von der Stelle. Um 20:31 Uhr werden 102,31 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -1,79 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 91,21 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 92,87 US-Dollar lag.
Währenddessen legt der Baumwolle um 1,51 Prozent auf 0,75 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,74 US-Dollar wert.
Daneben sinkt der Haferpreis um -0,49 Prozent auf 4,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,11 US-Dollar.
Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,17 Prozent auf 2,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,88 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gibt der Lebendrindpreis am Freitagabend nach. Um -0,16 Prozent auf 2,19 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar.
Zudem gibt der Maispreis am Freitagabend nach. Um -1,00 Prozent auf 4,97 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,02 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -1,36 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,39 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -4,59 Prozent niedriger bei 1,35 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,42 US-Dollar.
Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,53 Prozent auf 12,77 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 12,84 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -2,10 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr auf 344,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 352,10 US-Dollar lag.
Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 1,85 Prozent auf 0,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 5,23 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,19 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis 0,48 Prozent stärker bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,78 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:28 Uhr gibt der Milchpreis um -1,12 Prozent auf 14,96 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 15,13 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Heizölpreis bei 119,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (122,58 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:19 Uhr gibt der Reispreis um -0,70 Prozent auf 16,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,52 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil notiert der Holzpreis bei 526,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (530,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,75 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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