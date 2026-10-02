Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’017 -0.6%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Die Performance der Kryptowährungen
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
Gefahr für SpaceX-Aktie? Chinas Raumfahrt drängt auf den Weltmarkt
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...
ETF Sparplan
Rohstoffe aktuell 02.10.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagabend

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Am Freitagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,94 Prozent auf 4.139,64 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.178,86 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,97 Prozent auf 60,28 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 60,87 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,20 Prozent auf 1.693,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.714,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,43 Prozent auf 1.170,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.175,00 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Ölpreis (Brent) kaum von der Stelle. Um 20:31 Uhr werden 102,31 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -1,79 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 91,21 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 92,87 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Baumwolle um 1,51 Prozent auf 0,75 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,74 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,49 Prozent auf 4,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,11 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,17 Prozent auf 2,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,88 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Freitagabend nach. Um -0,16 Prozent auf 2,19 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagabend nach. Um -1,00 Prozent auf 4,97 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,02 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -1,36 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,39 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -4,59 Prozent niedriger bei 1,35 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,42 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,53 Prozent auf 12,77 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 12,84 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -2,10 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr auf 344,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 352,10 US-Dollar lag.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 1,85 Prozent auf 0,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 5,23 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis 0,48 Prozent stärker bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:28 Uhr gibt der Milchpreis um -1,12 Prozent auf 14,96 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 15,13 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 119,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (122,58 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:19 Uhr gibt der Reispreis um -0,70 Prozent auf 16,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,52 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Holzpreis bei 526,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (530,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,75 Prozent.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Novartis-Aktie verliert: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Anleiherenditen geben nach
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
Devisen: Euro gibt deutlich nach - Franken legt zu
NVIDIA-Aktie steigt auf neuen Höchststand - Analysten sehen weiteres Potenzial
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 40/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.