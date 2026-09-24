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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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24.09.2026 07:18:21

Porsche vz Hold

Porsche vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer dürfte auf seinem anstehenden Kapitalmarkttag seine Exklusivität und die Unterschiede zur Konkurrenz in den Mittelpunkt stellen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seinem Ausblick. Er geht von der Vorstellung eines Margenziels von zehn bis 15 Prozent aus. Im Mittelpunkt der Diskussion dürfte weiter stehen, ob und wann Porsche die große Margenlücke zwischen dem 911er und den anderen Modellen schließen und auf eine Neuberwertung hoffen könne. Houchois selbst rechnet bis 2028 mit einer Marge unter zehn Prozent, aber einer soliden Barmittelentwicklung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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