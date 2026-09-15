NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Produktzyklus des Sportwagenbauers nähere sich dem Tiefpunkt, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte 2027 unter der anhaltenden China-Schwäche und den Kosten für die anhaltende strategische Neuausrichtung leiden - seine diesbezügliche, deutlich gesenkte Schätzung liege nun klar unter der Konsensprognose. Auf dem nächsten Kapitalmarkttag könnte Porsche indes konservative, aber erreichbare Ziele ausgeben./gl/nas;