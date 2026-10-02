Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 43,87 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'036 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 43,91 EUR. Bei 43,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 14'266 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,48 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 18,81 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Porsche vz-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 22.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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