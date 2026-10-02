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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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02.10.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Porsche vz. Mit einem Wert von 43,05 EUR bewegte sich die Porsche vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Porsche vz.
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Porsche vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 43,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'116 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 43,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 54'562 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 17,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,26 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,05 Prozent zurück. Hier wurden 8.83 Mrd. EUR gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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