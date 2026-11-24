Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 42,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'288 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 42,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 6'267 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 18,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,62 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 16,48 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 8.71 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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