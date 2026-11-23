Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 42,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'287 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 41,68 EUR. Bei 43,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 276'698 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,82 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 15,75 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Am 27.10.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von -0,65 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8.05 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.71 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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