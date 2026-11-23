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23.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche vz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 42,13 EUR.
Die Porsche vz-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 42,13 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'030 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche vz-Aktie bis auf 41,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 215'981 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 18,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Porsche vz veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR gegenüber -0,65 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 8.05 Mrd. EUR, gegenüber 8.71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -7,51 Prozent präsentiert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2027 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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