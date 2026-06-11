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Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

144.46
CHF
-15.59
CHF
-9.74 %
09:53:15
BRXC
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11.06.2026 14:00:22

Oracle Buy

Oracle
144.46 CHF -9.74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 228 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend für den Lauf der Aktien sei das Tempo des Kapazitätsausbaus, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts. Der Konzern müsse dabei unter Beweis stellen, dass sich dies letztlich auch beim Gewinn bemerkbar mache. Den vorbörslichen Kursrutsch führt Borges auf die wohl nur kleine positive Überraschung bei den Ergebnissen und die immensen Investitionsvorhaben zurück./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Oracle-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Oracle-Kurs >5
Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 239.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 201.26 		Abst. Kursziel*:
18.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 178.05 		Abst. Kursziel aktuell:
34.23%
Analyst Name::
Gabriela Borges 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:39 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
14:00 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:34 Oracle Buy UBS AG
09:07 Oracle Buy Deutsche Bank AG
07:08 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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