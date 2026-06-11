Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 228 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend für den Lauf der Aktien sei das Tempo des Kapazitätsausbaus, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts. Der Konzern müsse dabei unter Beweis stellen, dass sich dies letztlich auch beim Gewinn bemerkbar mache. Den vorbörslichen Kursrutsch führt Borges auf die wohl nur kleine positive Überraschung bei den Ergebnissen und die immensen Investitionsvorhaben zurück./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 239.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 201.26
|
Abst. Kursziel*:
18.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 178.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.23%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
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|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|144.46
|-9.74%
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