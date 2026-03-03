Oracle 118.92 CHF 5.37% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 195 auf 160 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den Quartalszahlen am 10. März stehe weiterhin ein Fragezeichen hinter der Fähigkeit des Softwarekonzerns, seine finanziellen Versprechen mit Blick auf das KI-Infrastruktur-Gemeinschaftsprojekt Stargate zu halten, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:03 / EST



