Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 195 auf 160 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den Quartalszahlen am 10. März stehe weiterhin ein Fragezeichen hinter der Fähigkeit des Softwarekonzerns, seine finanziellen Versprechen mit Blick auf das KI-Infrastruktur-Gemeinschaftsprojekt Stargate zu halten, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 160.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 152.27
|
Abst. Kursziel*:
5.08%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 153.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.47%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
16:29
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Oracle Aktie News: Oracle zeigt sich am Dienstagabend freundlich (finanzen.ch)
|
27.02.26
|KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. (finanzen.ch)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)