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16.06.2026 14:13:05
Oracle Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 275 auf 280 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geschäft des Cloud-Anbieters beschleunige sich, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag. Das treibe den Umsatz und die Sachinvestitionen in die Höhe. Oracle fahre einen "heißen Reifen" - mit Aussicht auf eine reiche Ernte beim Free Cashflow./rob/bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Kaufen
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Unternehmen:
Oracle Corp.
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Analyst:
DZ BANK
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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