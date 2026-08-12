Wie viel Verlust eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren bedeutet hätte

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Dogecoin notierte am 11.08.2023 bei 0.075714 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1’320.77 DOGE im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.071834 USD), wäre das Investment nun 94.88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5.12 Prozent verkleinert.

Am 06.08.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net