Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’736 -0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9375 0.0%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’366 -1.0%  Bitcoin 51’645 0.2%  Dollar 0.8133 0.0%  Öl 88.1 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swissquote Group154823524Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Steht US-Gesundheitsaktien ein Comeback bevor? JPMorgan sieht Potenzial
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
freenet-Aktie höher: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Suche...
ETF Sparplan
Lohnende DOGE-Anlage? 12.08.2026 19:43:08

Wie viel Verlust eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Investment in Dogecoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Dogecoin notierte am 11.08.2023 bei 0.075714 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1’320.77 DOGE im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.071834 USD), wäre das Investment nun 94.88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5.12 Prozent verkleinert.

Am 06.08.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?