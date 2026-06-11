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Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

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11.06.2026 09:34:31

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 285 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead attestierte dem Softwarekonzern am Donnerstag starke Geschäftszahlen. Der Höhepunkt der Investitionen dürfte zudem bald erreicht sein./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 201.26 		Abst. Kursziel*:
41.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 203.46 		Abst. Kursziel aktuell:
40.08%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
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08.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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