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11.06.2026 09:34:31
Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 285 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead attestierte dem Softwarekonzern am Donnerstag starke Geschäftszahlen. Der Höhepunkt der Investitionen dürfte zudem bald erreicht sein./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 285.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 201.26
|
Abst. Kursziel*:
41.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 203.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.08%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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