Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen gemischten Bericht für das vierte Geschäftsquartal. Der Umsatz im Cloud-Bereich bleibe hinter dem Analystenkonsens zurück. Er hob außerdem noch eine geplante Erhöhung der Investitionen hervor./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 190.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 201.26
|
Abst. Kursziel*:
-5.59%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 175.65
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.17%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:39
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|144.46
|-9.74%
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JP Morgan Chase & Co.
SAP Neutral
|11:03
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Goldman Sachs Group Inc.
ASML NV Buy
|10:10
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Deutsche Bank AG
Alzchem Group Buy