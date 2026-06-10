Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’575 0.8%  SPI 19’129 0.6%  Dow 50’176 0.5%  DAX 24’180 -0.1%  Euro 0.9219 -0.1%  EStoxx50 6’044 0.6%  Gold 4’079 0.1%  Bitcoin 50’211 2.1%  Dollar 0.7998 0.0%  Öl 93.3 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Citigroup warnt vor Aluminiumknappheit: Steht die Alcoa-Aktie vor dem nächsten Kursschub?
EZB erhöht Leitzinsen wie erwartet
Nach Broadcom-Dämpfer: Halbleiteraktien AMD, Intel und Micron wieder im Aufwind
Zwei deutsche Tech-Schwergewichte im Vergleich: Hat die Infineon-Aktie aktuell die Nase vorn?
TotalEnergies-Aktie freundlich: Rückzug aus Windparkprojekt vor Helgoland geplant
Suche...
eToro entdecken

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

144.46
CHF
-15.59
CHF
-9.74 %
09:53:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.06.2026 14:39:34

Oracle Sector Perform

Oracle
141.62 CHF -11.51%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen gemischten Bericht für das vierte Geschäftsquartal. Der Umsatz im Cloud-Bereich bleibe hinter dem Analystenkonsens zurück. Er hob außerdem noch eine geplante Erhöhung der Investitionen hervor./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Oracle

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Oracle-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Oracle-Kurs >5
Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 190.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 201.26 		Abst. Kursziel*:
-5.59%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 175.65 		Abst. Kursziel aktuell:
8.17%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:39 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
14:00 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:34 Oracle Buy UBS AG
09:07 Oracle Buy Deutsche Bank AG
07:08 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen