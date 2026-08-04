NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Oracle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 114.44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.738 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.08.2026 1’239.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141.85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.95 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 374.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch