Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 160 auf 190 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern richte seinen Fokus auf den Finanzierungsbedarf beim Ausbau der KI-Infrastruktur, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das vierte Geschäftsquartal bleibt er bei seiner vorsichtigen Haltung. Das höhere Kursziel begründete er mit einer gestiegenen Branchenbewertung./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 190.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 236.34
|
Abst. Kursziel*:
-19.61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 236.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.61%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
04.06.26
|Oracle Aktie News: Oracle legt am Abend zu (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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02.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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01.06.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
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01.06.26
|NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
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29.05.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.ch)
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29.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
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29.05.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
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