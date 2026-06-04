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04.06.2026 22:41:53

Oracle Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 160 auf 190 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern richte seinen Fokus auf den Finanzierungsbedarf beim Ausbau der KI-Infrastruktur, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das vierte Geschäftsquartal bleibt er bei seiner vorsichtigen Haltung. Das höhere Kursziel begründete er mit einer gestiegenen Branchenbewertung./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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