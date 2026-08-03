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NASDAQ Composite-Entwicklung 03.08.2026 22:33:33

Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Der NASDAQ Composite stieg schlussendlich.

AXT
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Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2.13 Prozent stärker bei 25’913.90 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.311 Prozent auf 25’452.66 Punkte an der Kurstafel, nach 25’373.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’420.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’967.44 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25’832.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’114.44 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 20’650.13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.53 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 13.64 Prozent auf 68.67 USD), inTest (+ 12.10 Prozent auf 13.80 USD), Americas Car-Mart (+ 9.72 Prozent auf 3.50 USD), Oracle (+ 9.22 Prozent auf 141.85 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 7.69 Prozent auf 4.20 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen eBay (-6.03 Prozent auf 107.13 USD), Monolithic Power Systems (-5.73 Prozent auf 1’344.37 USD), Nissan Motor (-4.94 Prozent auf 2.08 USD), Modine Manufacturing (-2.56 Prozent auf 195.92 USD) und Methanex (-2.23 Prozent auf 54.31 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36’286’899 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.215 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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