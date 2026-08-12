Oracle Aktie News: Oracle verteuert sich am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,0 Prozent auf 149,82 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'621 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Oracle-Aktie bei 153,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'499'372 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit einem Zuwachs von 130,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 23,57 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.06.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.18 Mrd. USD im Vergleich zu 15.90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 14.09.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,06 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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