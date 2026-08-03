S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen

Der S&P 500 erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1.48 Prozent auf 7’600.50 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60.797 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.313 Prozent auf 7’513.13 Punkte an der Kurstafel, nach 7’489.72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’504.78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’610.04 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’483.24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der S&P 500 bei 7’230.12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’238.01 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.82 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’620.90 Punkte. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Cerebras Systems (+ 10.70 Prozent auf 219.97 USD), Coherent (+ 9.60 Prozent auf 288.14 USD), Lumentum (+ 9.24 Prozent auf 779.89 USD), Oracle (+ 9.22 Prozent auf 141.85 USD) und Vertiv (+ 8.89 Prozent auf 263.05 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Marriott (-6.97 Prozent auf 346.83 USD), eBay (-6.03 Prozent auf 107.13 USD), Monolithic Power Systems (-5.73 Prozent auf 1’344.37 USD), CF Industries (-5.50 Prozent auf 118.30 USD) und McKesson (-3.39 Prozent auf 827.14 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 36’286’899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.215 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch