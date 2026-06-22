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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die im Jahresbericht angekündigten Investitionsausgaben seien ein klarer Hinweis, dass der Softwarekonzern den Kapazitätssorgen mit Blick auf Rechenzentren entgegentreten wolle, schrieb Brent Thill in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zudem habe Oracle die Belegschaft im vergangenen Geschäftsjahr um 13 Prozent verringert, was im Rahmen vorheriger Presseberichte liege./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.