Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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11.08.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagabend billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,1 Prozent auf 144,89 USD abwärts.
Die Oracle-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 144,89 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'414 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 144,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 2'551'883 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 58,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,51 USD. Dieser Wert wurde am 29.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,97 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.06.2026. Das EPS belief sich auf 1,45 USD gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 15.90 Mrd. USD umsetzen können.
Am 14.09.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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