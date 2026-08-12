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Langfristiges Investment 12.08.2026 19:43:08

Tether: Hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?

Tether: Hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Tether gebracht.

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Vor 1 Jahr war ein Tether 1.000 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 99.99 Tether in seinem Depot. Die gehaltenen Tether wären gestern 99.91 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0.9991 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 0.09 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tether am 04.02.2026 bei 0.9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net

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