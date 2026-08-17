Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

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Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,52 Prozent auf 4.399,18 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.376,61 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 1,35 Prozent stärker bei 65,55 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 64,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 10:08 Uhr steht ein Plus von 0,48 Prozent auf 1.762,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.753,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,79 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.340,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.316,50 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,07 Prozent auf 88,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 88,52 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -0,30 Prozent auf 82,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 82,40 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 1,08 Prozent auf 3,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,24 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,27 Prozent auf 4,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,59 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 11,81 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,78 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,32 Prozent auf 311,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 310,20 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,19 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,69 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,26 Prozent auf 2,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,73 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 113,07 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 10:06 Uhr bei 113,07 US-Dollar.

Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 121,90 US-Dollar am Vortag auf 122,60 US-Dollar nach oben (+0,57Prozent).

Redaktion finanzen.ch