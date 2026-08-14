Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Oracle
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 151,93 USD abwärts.
Die Oracle-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 151,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'696 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 151,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 1'404'566 Stück.
Bei 345,69 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 127,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Mit Abgaben von 24,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 USD. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.06.2026. Das EPS lag bei 1,45 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 19.18 Mrd. USD gegenüber 15.90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 14.09.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
Goldman Sachs schlägt Alarm: KI-Boom treibt Schulden von Meta, Microsoft & Co.
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
14.08.26
|Oracle Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Oracle (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)