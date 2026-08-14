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14.08.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Oracle

Oracle Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Oracle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 151,93 USD abwärts.

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Die Oracle-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 151,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'696 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 151,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 1'404'566 Stück.

Bei 345,69 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 127,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Mit Abgaben von 24,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 USD. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.06.2026. Das EPS lag bei 1,45 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 19.18 Mrd. USD gegenüber 15.90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.09.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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