Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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14.08.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Freitagnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 154,16 USD.
Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 154,16 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'756 Punkten realisiert. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,06 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 522'422 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 345,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 124,24 Prozent zulegen. Am 29.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 25,72 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.06.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,19 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,63 Prozent auf 19.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 14.09.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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