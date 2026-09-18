|Diabetesmittel
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18.09.2026 14:07:00
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Sandoz hat in Kanada die Marktzulassung für ein Generikum des Diabetesmittels Semaglutid erhalten. Zeitgleich erweitert der Konzern seine Pipeline auf 40 Wirkstoffe.
Das Medikament wird einmal wöchentlich als Spritze unter die Haut verabreicht und ist für erwachsene Patienten mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Typ-2-Diabetes ist die häufigste Form der Zuckerkrankheit und macht in Kanada rund 90 bis 95 Prozent aller Diabetesfälle aus.
Der kanadische Markt für sogenannte GLP-1-Medikamente - eine Wirkstoffklasse, zu der Semaglutid gehört - hat ein Volumen von schätzungsweise 2,6 Milliarden US-Dollar. Jährlich werden in Kanada rund 12 Millionen Semaglutid-Injektionsstifte verwendet.
Sandoz hatte zuletzt auch in Brasilien eine Zulassung für Semaglutid erhalten. In den USA hat die Arzneimittelbehörde zudem Anträge des Herstellers für ein Generikum des Wirkstoffs Tirzepatid zur Prüfung angenommen. Auf die Finanzprognose für 2026 hat die kanadische Zulassung laut Sandoz keinen Einfluss.
Emicizumab-Biosimilar erweitert Sandoz-Pipeline auf 40 Wirkstoffe
Sandoz hat zudem eine Vereinbarung mit mAbxience zur Entwicklung und Vermarktung eines Emicizumab-Biosimilars getroffen. Das Referenzprodukt Hemlibra von Roche wird zur Behandlung von Hämophilie A eingesetzt. Der entsprechende Markt hat ein Volumen von rund 5,7 Milliarden US-Dollar.
Für Sandoz ist dieses Projekt wichtig, weil Emicizumab das erste Medikament gegen Hämophilie in der eigenen Biosimilar-Pipeline ist, wie aus einem Communiqué vom Freitag hervorgeht.
Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt mAbxience die Entwicklung und Herstellung des geplanten Biosimilars, das sich derzeit noch in einem frühen Forschungsstadium befindet. Sandoz erhält dafür die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte - mit Ausnahme von Argentinien, Uruguay und Paraguay. Wie viel Geld zwischen den Unternehmen für die Zusammenarbeit vereinbart wurde, wurde nicht bekannt gegeben.
Mit der Zusammenarbeit erweitert der Generikahersteller seine Biosimilar-Pipeline auf 40 Wirkstoffe. Die Vereinbarung bildet zudem die Grundlage für mögliche weitere Kooperationen zur Verbesserung des Zugangs zu Nachahmermedikamenten.
Bei Hämophilie A handelt es sich um eine seltene, angeborene Blutgerinnungsstörung, bei der dem Körper ein wichtiger Blutgerinnungsfaktor fehlt oder nicht richtig funktioniert. Dadurch können Blutungen länger und stärker auftreten.
Sandoz-Aktie: Anleger reagieren erfreut
Die Nachrichten rund um den Generikakonzern kommen an der Börse gut an. In einem schwächeren Gesamtmarkt legt die Sandoz-Aktie zeitweise um 2,47 Prozent auf 69,56 Schweizer Franken zu und gehört damit zu den stärkeren Werten im frühen Handel.
awp-robot/hr
Basel (awp)
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