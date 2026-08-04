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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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05.08.2026 14:55:24

Novo Nordisk Underperform

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Übertroffene Erwartungen im zweiten Quartal und daraufhin angehobene Jahresziele implizierten nur minimale Anpassungen am Analystenkonsens, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anhand der Zielsetzungen deute sich eine bessere Entwicklung in den USA ab./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
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Novo Nordisk 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
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