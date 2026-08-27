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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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09:00:24
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27.08.2026 08:31:05

Novo Nordisk Sell

Novo Nordisk
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 265 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die zu Anfang des Monats veröffentlichten Zahlen des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Nach Gesprächen mit Investoren verbleibe unter dem Strich, dass die nachrichtliche Unsicherheit nach wie vor groß sei. Am 21. September stehe zudem ein wichtiger Kapitalmarkttag der Dänen auf der Agenda./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
265.00 DKK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
40.13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
304.95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Novo Nordisk Halten DZ BANK
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