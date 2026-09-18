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Marktbericht 18.09.2026 17:58:15

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Mit dem STOXX 50 ging es am Abend abwärts.

UniCredit
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Am Freitag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1.06 Prozent tiefer bei 5’305.63 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.101 Prozent auf 5’368.11 Punkte an der Kurstafel, nach 5’362.67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’368.11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’298.97 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.467 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’471.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’342.10 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’594.33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.03 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 0.79 Prozent auf 281.55 DKK), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 80.02 CHF), AstraZeneca (+ 0.58 Prozent auf 125.00 GBP), BAT (+ 0.29 Prozent auf 41.96 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0.19 Prozent auf 82.46 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Deutsche Telekom (-4.20 Prozent auf 27.11 EUR), UniCredit (-2.76 Prozent auf 80.93 EUR), RELX (-2.76 Prozent auf 24.99 GBP), Nestlé (-2.63 Prozent auf 76.27 CHF) und SAP SE (-2.60 Prozent auf 183.12 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 61’117’758 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 538.121 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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