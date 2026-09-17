Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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17.09.2026 17:58:13
Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus
Der STOXX 50 befand sich am Donnerstagabend im Aufwind.
Der STOXX 50 gewann im STOXX-Handel zum Handelsschluss 0.94 Prozent auf 5’363.32 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.349 Prozent stärker bei 5’331.98 Punkten, nach 5’313.42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’367.80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’331.98 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0.615 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’500.53 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’357.10 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’538.42 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.41 Prozent auf 141.80 EUR), Rolls-Royce (+ 2.72 Prozent auf 14.80 GBP), Novo Nordisk (+ 2.48 Prozent auf 279.35 DKK), AstraZeneca (+ 2.41 Prozent auf 124.28 GBP) und Siemens (+ 2.34 Prozent auf 266.60 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-1.87 Prozent auf 28.30 EUR), Airbus SE (-0.51 Prozent auf 195.58 EUR), BP (-0.49 Prozent auf 5.64 GBP), Roche (-0.36 Prozent auf 361.20 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.20 Prozent auf 510.60 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 28’868’065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 531.414 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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