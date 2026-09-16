Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
16.09.2026 17:58:17
Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus
Der STOXX 50 gewann am Mittwoch an Wert.
Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.39 Prozent stärker bei 5’316.27 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.125 Prozent auf 5’302.04 Punkte an der Kurstafel, nach 5’295.41 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’333.91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’302.04 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.268 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’504.99 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 5’320.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’537.45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.24 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 137.12 EUR), Enel (+ 2.24 Prozent auf 8.89 EUR), National Grid (+ 2.16 Prozent auf 11.34 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.06 Prozent auf 78.26 CHF) und Rolls-Royce (+ 1.44 Prozent auf 14.41 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-2.33 Prozent auf 5.67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.08 Prozent auf 35.77 GBP), Rheinmetall (-1.52 Prozent auf 1’013.00 EUR), Novo Nordisk (-1.20 Prozent auf 272.60 DKK) und BAT (-0.76 Prozent auf 41.91 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 26’253’935 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 534.883 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
16.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Zürich: SLI schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ABB am 16.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’313.42
|0.34%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.