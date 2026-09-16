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Kursverlauf 16.09.2026 17:58:17

Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus

Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus

Der STOXX 50 gewann am Mittwoch an Wert.

ABB
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Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.39 Prozent stärker bei 5’316.27 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.125 Prozent auf 5’302.04 Punkte an der Kurstafel, nach 5’295.41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’333.91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’302.04 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.268 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’504.99 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 5’320.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’537.45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.24 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 137.12 EUR), Enel (+ 2.24 Prozent auf 8.89 EUR), National Grid (+ 2.16 Prozent auf 11.34 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.06 Prozent auf 78.26 CHF) und Rolls-Royce (+ 1.44 Prozent auf 14.41 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-2.33 Prozent auf 5.67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.08 Prozent auf 35.77 GBP), Rheinmetall (-1.52 Prozent auf 1’013.00 EUR), Novo Nordisk (-1.20 Prozent auf 272.60 DKK) und BAT (-0.76 Prozent auf 41.91 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 26’253’935 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 534.883 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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