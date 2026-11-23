Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Hold" belassen. Dass eine Studie zum Medikament Leqvio eine klinisch relevante und statistisch signifikante Verringerung des Herz-Kreislauf-Risikos bei Patienten mit vorangegangenen kardiovaskulären Ereignissen gezeigt habe, sei nach den jüngsten Äußerungen des Managements begrüßenswert, schrieb Michael Leuchten am Montag. Die Resultate ließen auch positive Rückschlüsse auf das orale PCSK9-Programm von Konkurrent AstraZeneca zu./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
127.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
128.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.42%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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