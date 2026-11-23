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Am 22.11.2025 notierte Ethereum bei 2’769.16 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.3611 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 620.96 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.11.2026 auf 1’719.54 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -37.90 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ETH liegt derzeit bei 1’564.05 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 3’356.84 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net