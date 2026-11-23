DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 22 Franken auf "Buy" belassen. Auch wenn er die vom Bundesrat verabschiedete Reform der Notfallversorgung in Deutschland und die noch stärker im deutschen Gesundheitssystem verankerte Telemedizin nicht als wesentliche Gewinntreiber betrachte, böten sie doch weitere regulatorische Unterstützung für eine der wichtigsten Säulen der Anlagestory der Online-Apotheke, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.77 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.67 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.82%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
20.11.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris wird am Freitagmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse Zürich: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|18.46
|-0.38%
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|10:02
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