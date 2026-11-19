Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Novartis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die negative Kursreaktion auf die Investorenveranstaltung des Pharmakonzerns sei übertrieben, urteilte Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das in Aussicht gestellte mittelfristige Umsatzwachstum von 5 Prozent entspreche seiner Erwartung ? optimistischere Hoffnungen halte er für unrealistisch./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
127.24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.17%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
127.62 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.86%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
16:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Novartis (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|20:33
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|20:33
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|20:33
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|127.24
|-3.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Prosus Overweight
|20:33
|
RBC Capital Markets
Novartis Sector Perform
|20:30
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|20:02
|
Jefferies & Company Inc.
Assicurazioni Generali Hold
|20:01
|
Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold
|18:34
|
DZ BANK
freenet Kaufen
|18:33
|
DZ BANK
Walmart Kaufen