Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 22,00 auf 24,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
24.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.69 €
|
Abst. Kursziel*:
7.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.74%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
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