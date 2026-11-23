Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 127,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'552 Punkten liegt. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 128,34 CHF an. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 127,44 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 113'427 Stück.

Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 137,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 99,45 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,41 USD belaufen. Novartis veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.80 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 02.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,94 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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