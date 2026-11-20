Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem Management-Treffen mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Neutral" belassen. Solche Termine seien eine hervorragende Gelegenheit, um mehr Einblick in die bereits vermarkteten Medikamente und die Entwicklungs-Pipeline zu bekommen, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Der Tenor des Pharmakonzerns sei zuversichtlich ? mit Mittelfristprognosen, die jetzt bis 2031 reichten. Die Zielvorgaben entsprächen weitgehend den Erwartungen./rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
130.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
128.04 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
128.35 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.29%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis reagiert am Freitagvormittag positiv (finanzen.ch)
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09:28
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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19.11.26
|Novartis-Aktie dennoch tiefer: Pharmakonzern sieht sich trotz Patentabläufen fest auf Wachstumskurs (AWP)
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19.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
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19.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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19.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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19.11.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
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