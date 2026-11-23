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Bitcoin kostete gestern vor 1 Jahr 84’699.01 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.00118 Bitcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 72.24 USD, da Bitcoin am 22.11.2026 61’184.83 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments -27.76 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von BTC liegt derzeit bei 58’550.66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Bitcoin am 14.01.2026 bei 97’032.06 USD..

Redaktion Finanzen.net