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23.11.2026 10:52:44
Jefferies & Company Inc. verleiht Novartis-Aktie Hold in jüngster Analyse
Die Novartis-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Das Analysehaus Jefferies hat Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Hold" belassen. Dass eine Studie zum Medikament Leqvio eine klinisch relevante und statistisch signifikante Verringerung des Herz-Kreislauf-Risikos bei Patienten mit vorangegangenen kardiovaskulären Ereignissen gezeigt habe, sei nach den jüngsten Äusserungen des Managements begrüssenswert, schrieb Michael Leuchten am Montag. Die Resultate liessen auch positive Rückschlüsse auf das orale PCSK9-Programm von Konkurrent AstraZeneca zu.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Novartis-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Novartis-Aktie notierte um 10:36 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0.1 Prozent auf 127.60 CHF. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 2.04 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 272’106 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 20.0 Prozent. Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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