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Litecoin kostete gestern vor 1 Jahr 82.24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.216 LTC-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 48.77 USD, da sich der Wert von Litecoin am 22.11.2026 auf 40.11 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 51.23 Prozent.

Am 21.11.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 39.73 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.11.2025 erreicht und liegt bei 86.89 USD.

Redaktion Finanzen.net