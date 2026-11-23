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|Lukrative Novartis-Anlage?
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23.11.2026 10:02:22
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Novartis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Novartis-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Novartis-Anteile 102.88 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 97.201 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Novartis-Aktien wären am 20.11.2026 12’418.35 CHF wert, da der Schlussstand 127.76 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 24.18 Prozent.
Novartis war somit zuletzt am Markt 233.72 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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