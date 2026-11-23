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23.11.2026 11:04:00
Bilfinger-Aktie legt zu: CJ Stainless Solution jetzt offiziell an Bord
Bilfinger erwirbt CJ Stainless Solution, einen dänischen Spezialisten für Edelstahlfertigung und Industriedienstleistungen mit zwei lokalen Standorten.
Via XETRA notiert die Bilfinger-Aktie zeitweise 1,65 Prozent höher bei 58,40 Euro.
DJG/rio/uxd
DOW JONES
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