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08.09.2026 09:20:00
HORNBACH-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert
Der Baumarktkonzern HORNBACH Holding hat im zweiten Quartal (per Ende August) eine robuste Nachfrage verzeichnet.
Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich trotz eines anhaltenden Kostendrucks um 13 Prozent auf knapp 125 Millionen Euro. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. Die ausführlichen Zahlen will HORNBACH am 29. September vorstellen. An der Börse kommen die Nachrichten gut an: Auf der Handelsplattform XETRA gewinnt die im SDAX notierte Aktie 9,18 Prozent auf 89,20 Euro.
/nas/zb
BORNHEIM (awp international)
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