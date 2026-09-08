HORNBACH-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert

So stieg der Nettoumsatz vorläufigen Zahlen zufolge um rund sieben Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Positiv wirkte sich zudem ein Kalendereffekt mit 1,3 Verkaufstagen mehr aus.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich trotz eines anhaltenden Kostendrucks um 13 Prozent auf knapp 125 Millionen Euro. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. Die ausführlichen Zahlen will HORNBACH am 29. September vorstellen. An der Börse kommen die Nachrichten gut an: Auf der Handelsplattform XETRA gewinnt die im SDAX notierte Aktie 9,18 Prozent auf 89,20 Euro.

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BORNHEIM (awp international)