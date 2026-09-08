SIX-Handel SPI schwächelt

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.86 Prozent tiefer bei 19’893.62 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.482 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.254 Prozent auf 20’117.66 Punkte an der Kurstafel, nach 20’066.71 Punkten am Vortag.

Bei 19’820.36 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’150.71 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’509.58 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 18’852.87 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 08.09.2025, mit 17’059.12 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Ascom (+ 8.87 Prozent auf 5.77 CHF), Addex Therapeutics (+ 8.15 Prozent auf 0.03 CHF), SoftwareONE (+ 5.01 Prozent auf 9.65 CHF), Gurit (+ 4.26 Prozent auf 58.80 CHF) und Perrot Duval SA (+ 4.24 Prozent auf 123.00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Novartis (-9.33 Prozent auf 113.76 CHF), Curatis (-6.70 Prozent auf 19.50 CHF), Adval Tech (-6.39 Prozent auf 41.00 CHF), Orior (-5.73 Prozent auf 12.50 CHF) und Burkhalter (-5.71 Prozent auf 125.60 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’778’008 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 307.866 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie hat mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 11.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch